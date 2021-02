В течение прошлой недели в Пермском крае избавились от опасного заболевания еще 1799 человек.

Как сообщает properm.ru, таким образом общее число выздоровевших в регионе от COVID-19 составило 33 045 человек. А общее количество заболевших - 39 801. С начала пандемии зафиксировано 2506 летальных случаев. На данный момент в регионе зарегистрировано 3816 человек, у которых медики подозревают наличие коронавируса. Из них 2508 человек находятся в стационарах.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter