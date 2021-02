Управление ветеринарии Башкирии при мониторинге готовой продукции обнаружила в паштете ген вируса африканской чумы. Ведомство направило официальное обращение министру торговли и услуг для того, чтобы продукцию данной фирмы убрали с прилавком магазинов и уничтожили.

В письме сказано, что производителей «Печеночного паштета классического» и «Печеночного паштета с грибами» является компания «ГРАН-МЭР» из Белгородской области. Данную продукцию реализовывали в сети супермаркетов «Монетка» и «Пятерочка» в городах и районах республики. В пресс-службе Россельхознадзора уточнили, что из поступившей в Башкирию партии весом 687 килограмм уже уничтожено 511 килограмм.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter