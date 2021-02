По состоянию на утро 1 февраля на территории республики зафиксировано 24 412 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки было выявлено 165 новых случаев заболевания. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.

Выписаны с выздоровлением 18 441 пациент, 101 человек за последние сутки. На стационарном лечении находятся 414 человек, из них 57 пациентов – в отделении интенсивной терапии. По словам Максима Забелина, все пациенты, которые лечатся амбулаторно, получают в поликлиниках необходимые лекарственные препараты бесплатно.

