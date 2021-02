В республике за одну январскую неделю подскочили цены на некоторые продовольственные товары. Данные были опубликованы специалистами Башстата, сообщает «Башинформ».

Так, согласно статистике, с 18 по 25 января 2021 года больше всего подорожали свежие огурцы. Стоимость стала выше на 12,6%. Чуть меньше выросла цена на помидоры – на 5,5%. Дороже стала и белокочанная капуста. Стоимость выросла на 4,5%. Помимо этого, незначительный рост цен зафиксирован на вермишель, пюре для детского питания и репчатый лук. К слову, нашлись и продукты, которые немного упали в цене. Так, меньше, чем на 0,1% снизилась стоимость хлеба, гречки и сметаны.

