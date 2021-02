В Башкирии решили проблему обманутых дольщиков ещё двух домов

В ходе сегодняшнего совещания «Стройчас» обсудили проблему обманутых дольщиков в городе Октябрьский. Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, когда дома введут в эксплуатацию.

На совещании, по словам Хабирова, договорились, что до 1 апреля Фонд жилищного строительства введет в эксплуатацию вторую очередь ЖК «Спартак» в 38 микрорайоне. Там создается сразу 80 квартир. Второй объект — ЖК «Весна». Планируется, что дом № 18 достроят в конце мая, а № 19 — в конце августа. Неоднократно сам выезжал на площадку, строители возобновили работы по домам. Доклад о состоянии этих объектов буду принимать лично в еженедельном формате, сообщила глава республики. Напомним, ранее премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров рассказывал, что на начало 2020 году в республике числилось 7,5 тысяч обманутых дольщиков. В настоящее время их количество, по его словам, сократилось вдвое. Кроме того, Башкирия получит три миллиарда рублей для завершения строительства 26 проблемных домов.

