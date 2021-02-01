В Башкирии решили проблему обманутых дольщиков ещё двух домов

Напомним, ранее премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров рассказывал, что на начало 2020 году в республике числилось 7,5 тысяч обманутых дольщиков. В настоящее время их количество, по его словам, сократилось вдвое. Кроме того, Башкирия получит три миллиарда рублей для завершения строительства 26 проблемных домов.