Правительство Башкирии утвердило стоимость аренды камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Услуги, по данным распоряжения, оказываются за счет средств Дорожного фонда Башкирии. На аренду камер до 2026 года потратят более двух миллиардов рублей. При этом фонд должен провести конкурсные процедуры и заключить госконтракты. Отметим, что в этом году на данные цели направят 93,6 миллиона рублей, в 2022–2025 годах — по 405,6 миллиона рублей, в 2026 году — 312 миллионов рублей. Контроль за исполнением распоряжения возложен на вице-премьера правительства Башкирии Раифа Абдрахимова.

