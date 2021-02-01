Ситуация с отоплением в Уфе и третий пакет мер: главное с оперативки Хабирова

В третий пакет мер включено 66 мер поддержки на общую сумму 9,7 млрд рублей. Так, будет действовать компенсация курсовой разницы и возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, кадастровая подготовка лесных участков. Для субъектов МСП будут продлены налоговые каникулы, а также реализовано полное обнуление ставки по единому сельхозналогу для аграриев. Также сохранится финансовая поддержка на покупку средств химизации. Проекты до 5 млн рублей будут получать государственное софинансирование – на эти цели направят 30 млн рублей. Около 200 млн рублей направят на поддержку проектных инициатив в сфере туризма, а именно создание глэмпингов, этно-деревень и этно-усадьб, разработку новых туристических маршрутов. Для экспортеров возместят транспортные затраты и затраты на сертификацию продукции. Субсидии будут также для субъектов МСП в деревообработке и легкой промышленности, а также реализуется возмещение части затрат на подключение к коммунальным услугам. Также будет пролонгация освобождения от арендных платежей по госимуществу.