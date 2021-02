Ситуация с отоплением в Уфе и третий пакет мер: главное с оперативки Хабирова

Власти Башкирии на еженедельном совещании обсудили наболевшие за неделю вопросы. Mkset рассказывает о них за несколько минут

О статданных за 2020 год Индекс промышленного производства в 2020 году, по данным главы Башкирии, оказался на уровне 98%. По России средний показатель – 97,1%. Объем продукции сельского хозяйства вырос на 3,1%. Ввод жилья вырос на 3,5%. В целом по стране отмечается спад на 98%. О текущей ситуации с коронавирусом в Башкирии По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, по состоянию на 8.00 01 февраля в Башкирии зарегистрировано 24412 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки – плюс 165 новых случаев. Темп прироста – менее 1%, коэффициент распространения – 1. Выписано с выздоровлением 75,5% за все время пандемии, за последние сутки – 101 пациент. В стационарах находятся 414 пациентов, из них в отделении интенсивной терапии 57 пациентов. На дому лечатся 5370 пациентов. Диагностировать инфекцию методом ПЦР можно в 25 лабораториях Башкирии – с начала пандемии выполнено более 2,314 млн исследований. Уровень тестирования составляет 249,5 тестов на 100 тысяч населения. Развернуто 6323 койки, коечный фонд свободен на 35%. С 1 февраля для плановой медпомощи доступны БСМП, РКБ имени Куватова, закрыты инфекционные центры в Салавате и в Октябрьском. В случае ухудшения ситуации учреждения будут перепрофилированы в ковид-госпитали в течение 24-48 часов. Из федерального бюджета выделено 66,9 млн рублей на лекарства для тех, кто лечится дома. В новом ковид-госпитале Стерлитамака находится 78 человек. В «скорой помощи» работают 325 бригад в сутки. Уровень доезда бригады для оказания неотложной помощи составляет 108% за 20 минут и 95% в течение двух часов. Что касается вакцинации от коронавируса, то в Башкирию поступила очередная партия в 20142 дозы. Первым компонентом препарата вакцинированы уже 14 тысяч человек, вторым – 5800 человек. Ожидается поступление партии вакцины не менее 14 тысяч доз и далее до 100 тысяч доз. Радий Хабиров поручил освобождать другие учреждения и заполнять новый ковид-госпиталь в Стерлитамаке. О работе Ситуационного антиковидного центра Башкирии Работа сотрудников Центра делится на две смены. Ежедневно в каждой смене работают от 70 до 75 человек – это группы операторов, ординаторы и медэксперты. С 25 по 31 января 2021 года в Центр поступило 1893 звонка, всего в январе – 9740 заявок, большинство звонивших – из Уфы. Чаще всего звонят жители Башкирии в возрасте от 35 до 59 лет и от 60 до 75 лет. Наиболее популярными (30,2%) остаются вопросы, касающиеся амбулаторной помощи пациентам. Далее идут вопросы по вакцинации от ковида (27,2%) и связанные с результатами тестов на коронавирус (10,4%). Жители Башкирии с 15 до 18 часов смогут узнавать по горячей линии о своих родственниках, находящихся в госпиталях, по телефону 8 (347) 218-19-19. О ситуации с большими счетами за отопление Радий Хабиров заявил, что совещание по данной теме длилось около трех часов. - То, о чем мы договорились по МУП «УИС», сегодня должно начать реализовываться. Жду от вас предложений также по «БашРТС», вполне налаженный диалог. Я полагаю, что какие-то решения мы сегодня должны найти, - отметил глава республики. О третьем пакете мер поддержки экономики Башкирии По словам премьера- министра Андрея Назарова, получатели первых двух пакетов антиковидных экономических мер стали около 59 тысяч субъектов МСП. Объем прямой господдержки предпринимателям составил около 4,5 млрд рублей. В третий пакет мер включено 66 мер поддержки на общую сумму 9,7 млрд рублей. Так, будет действовать компенсация курсовой разницы и возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, кадастровая подготовка лесных участков. Для субъектов МСП будут продлены налоговые каникулы, а также реализовано полное обнуление ставки по единому сельхозналогу для аграриев. Также сохранится финансовая поддержка на покупку средств химизации. Проекты до 5 млн рублей будут получать государственное софинансирование – на эти цели направят 30 млн рублей. Около 200 млн рублей направят на поддержку проектных инициатив в сфере туризма, а именно создание глэмпингов, этно-деревень и этно-усадьб, разработку новых туристических маршрутов. Для экспортеров возместят транспортные затраты и затраты на сертификацию продукции. Субсидии будут также для субъектов МСП в деревообработке и легкой промышленности, а также реализуется возмещение части затрат на подключение к коммунальным услугам. Также будет пролонгация освобождения от арендных платежей по госимуществу.

