Сергей Кириенко: главное богатство России – люди

«Самое главное богатство России – это люди. И то, что делаете вы, педагоги – самое важное. Вы создаете условия для того, чтобы подрастающее поколение в нашей стране верило в себя. Ведь все дети обладают талантами, надо лишь помочь им раскрыть свой потенциал», – отметил Кириенко.