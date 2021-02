Сергей Кириенко: главное богатство России – люди

Первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко встретился с педагогами-наставниками победителей Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Встреча прошла в формате видеоконференции.

Сейчас в Крыму для наставников победителей «Большой перемены», проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», проходит образовательная программа, в которой принимают участие более 400 учителей. Сергей Кириенко отметил, что именно благодаря поддержке своих учителей ребята смогли одержать победу, пишут «Новые известия». «Вы дали им гораздо больше, чем просто советы, поддержку близкого человека. Отдали силы, чтобы ребята смогли поверить в себя и реализовать свои таланты. У них это замечательно получилось. Спасибо вам за ваших прекрасных учеников», – выразил слова благодарности педагогам-наставникам Сергей Кириенко. По его словам, сегодня важнейшую роль в мире для развития страны играют не природные богатства и современные технологии. «Самое главное богатство России – это люди. И то, что делаете вы, педагоги – самое важное. Вы создаете условия для того, чтобы подрастающее поколение в нашей стране верило в себя. Ведь все дети обладают талантами, надо лишь помочь им раскрыть свой потенциал», – отметил Кириенко. Следующий сезон конкурса “Большая перемена” начнется 28 марта. Поучаствовать в нем смогут не только старшеклассники, но и ученики среднего звена, 5-7 классов. Специально для них подготовят программу и призы. Победители смогут отправиться в «путешествие мечты» на уникальном поезде РЖД, маршрут которого пройдет от Москвы до Владивостока. Уточняется, что остановки будут во всех интересных городах. Первый сезон “Большой перемены” собрал для участия свыше миллиона школьников со всех регионов. Конкурс дает возможность каждому подростку проявить себя и показать свои сильные стороны. Сергей Кириенко выразил надежду, что новый сезон соберет еще больше талантливых детей и педагогов.

