Россияне смогут легализовать свои гаражи

Законопроект партии «Единая Россия» о «гаражной амнистии» позволит 3,5 миллиона россиян оформить в собственность гаражи и землю под ними, а также защитить свое имущество от сноса.

Инициатива партии предусматривает сокращение числа необходимых для регистрации гаража и участка документов, а также снижение затрат на этот процесс, сообщает nashgorod.ru. В России при передаче земли в собственность необходимо заплатить госпошлину и около семи тысяч рублей при кадастровой оценке. Законопроект делегирует эти процедуры органам местного самоуправления. Гражданину нужно будет лишь предоставить любой документ, подтверждающий права собственности. Действие амнистии продлится до 1 марта 2026 года. Закон также защищает землю от сноса без выплаты компенсации владельцам. Собственники получат гарантии сохранности построек даже в тех случаях, когда земли планируют изъять для муниципальных нужд, к примеру, для строительства дорог. «Данная инициатива, с одной стороны, поможет оформить права собственности добросовестным гражданам, а с другой — не допустит откровенного самостроя, возведенного со всеми нарушениями», — отметил замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. Как сообщает сайт партии «Единая Россия», готовый документ, который, возможно, начнет действовать уже с марта, предусматривает защиту прав маломобильных граждан. В частности, он дает приоритет на использование земли для размещения гаража и предоставление места для стоянки их автомобилей около дома. Кроме того, определят, как получить неоформленный гараж и землю в наследство. «Закон очень важен, хотя и запоздалый. Были попытки принять этот закон еще совместно с так называемой «дачной амнистией», но, к сожалению, тогда этот закон не приняли. Совершенно очевидно, что сегодня в стране есть запрос на справедливость, ведь многие граждане недовольны итогами приватизации. Закон частично этот самый запрос удовлетворяет и воспринимается гражданами положительно. Безусловно, это еще и выгодно в плане налоговых поступлений в бюджет в будущем. Положительно оценивается гражданами в том числе и право бесплатно получить в собственность земельный участок под этими строениями. Главное, при оформлении права собственности после принятия закона не допустить волокиты со стороны исполнителей. Очень важно — однозначное толкование закона в части бесплатности, как оформление самого сооружения, так и земельного участка. Думается, было бы правильно рассмотреть возможность принятия закона, регламентирующего регистрацию права собственности как единого объекта недвижимости капитального строения и земельного участка», — отметил председатель президиума Гильдии российских адвокатов по Республике Башкортостан Валех Аббасов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter