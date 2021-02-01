Россияне смогут легализовать свои гаражи

Совершенно очевидно, что сегодня в стране есть запрос на справедливость, ведь многие граждане недовольны итогами приватизации. Закон частично этот самый запрос удовлетворяет и воспринимается гражданами положительно. Безусловно, это еще и выгодно в плане налоговых поступлений в бюджет в будущем. Положительно оценивается гражданами в том числе и право бесплатно получить в собственность земельный участок под этими строениями. Главное, при оформлении права собственности после принятия закона не допустить волокиты со стороны исполнителей. Очень важно — однозначное толкование закона в части бесплатности, как оформление самого сооружения, так и земельного участка.