Главу Самарского госуниверситета путей сообщения Ивана Андрончева сняли с занимаемой должности. Он подозревается в нецелевой растрате бюджетных средств.

В настоящее время экс-глава самарского вуза проходит как фигурант по уголовному делу, сообщает ФедералПресс.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter