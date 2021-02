Против бывшего главы Владивостока утвердили новое обвинение

Сотрудники приморской прокуратуры утвердили новое заключение по делу бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева.

По сообщению iz.ru, экс-главу города обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что Пушкарев не давал работать предпринимателям, оказывающим услуги пассажирских перевозок, вытесняя их с рынка в пользу муниципальных организаций, которые не имели достаточного количества транспорта и получили крупный кредит при обеспечении муниципальной гарантии округа. Необходимо напомнить, что в прошлом году чиновника приговорили к пятнадцати годам колонии и административному наказанию в виде штрафа.

