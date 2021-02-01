Председатель Общественной палаты Башкирии предложил протестующим пообщаться

Председатель Общественной палаты Башкирии предложил протестующим пообщаться

Вчера, 18:07ОбществоАнна КононоваPhoto: facebook Ростислава Мурзагулова
Председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов предложил протестующим встретиться и обсудить недовольства. Об этом он написал в социальных сетях.

По его словам, поступает много запросов о том, что Общественная палата должна пообщаться с протестовавшими на митингах 23 и 31 января. Предложение было принято.

Хотелось бы пообщаться именно с нормальными людьми, не профессиональными оппозиционерами. Людьми, которые где-то работают или учатся и недовольны чем-то в стране или республике не за интерес, а просто по убеждениям, сообщил Ростислав Мурзагулов.

Встреча планируется в Общественном просветительском центре по адресу: улица Заки Валиди, 40. Всем желающим поучаствовать в обсуждения необходимо написать на почту Oprb2011@mail.ru. Ростислав Мурзагулов предлагает пообщаться на любые темы, которые будут озвучены в медиа и перед чиновниками. Он таже добавил, что количество участников ограничено только размером зала. Мурзагулов предполагает, что там поместится 25 человек.

Напомним, 23 и 31 января в Башкирии прошли митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Республиканское МВД отказалось сообщать число участников. Однако стало известно, что в результате первой акции было задержано 90 человек, во время второй — 200.

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