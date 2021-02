«Мы задохнемся». В поселке Башкирии вырубают полувековые тополя

Группа защиты живой природы обратилась в редакцию Mkset с жалобой на вырубку полувековых деревьев в селе Краснохолмский Калтасинского района Башкирии. Местные жители, живущие прямо около трассы Уфа-Нефтекамск, боятся задохнуться без тополей.

Одна из активисток рассказала Mkset, что живут они в поселке городского типа, правда, он уже давно обмельчал. Её дом находится прямо рядом с федеральной трассой Уфа-Нефтекамск. Женщина вспоминает, что тополя, березы и сосны, которые здесь растут, сажали ещё родители нынешних жильцов примерно полвека назад. По её словам, деревья не только облагораживали поселок, но и спасали от пыли, которая доносится с трассы. Однако на прошлой неделе, по ее словам, началась их вырубка. Активистка рассказывает, что тогда приехали машины для вырубки пяти тополей в центре двора. Жители встали на защиту деревьев, и спецтехнику удалось развернуть. Но позже машины вернулись вместе с представителем сельсовета, который пригрозил активистам участковым. К нам пришла какая-то программа свыше — спилить все тополя. Под шумок пилили тополя, березы и сосны, поделилась собеседница. Photo: Mkset.ru В итоге деревья в центре двора отстоять не удалось — их спилили под корень. Несколько дней назад рабочие приступили к вырубке тополей, стоящих вдоль дороги. По словам активистки, планируется вырубка примерно 50 деревьев. Мы уже не можем, мы уже не в силах. Мы плачем, мы же задохнемся. Это будет дорога, это будет асфальт, который в жару будет выделять вещества. Мы им сказали, чтобы они не трогали наш двор, однако они не слышат, пожаловалась женщина. Вместо спиленных деревьев, как рассказывает защитница природы, было высажено 20 саженцев пирамидальных тополей. В октябре собеседница обращалась в Министерство экологии и природопользования РБ, а также в Минлесхоз, но там её отправили в район, а в районе — к полицейскому. Мы предупредили, что собираемся защищать деревья, однако нам пригрозили за участие в несанкционированном митинге, вспоминает активистка. Photo: Mkset.ru Защитница природы также обращалась в начале октября 2020 года в Краснохолмский сельсовет, где ей ответили, что «данные деревья представляют опасность травмирования ветками во время сильных ветров, также закрывают доступ попадания солнечного света в окна дома». В связи с этим, согласно документу, необходимо произвести спил деревьев во избежание несчастных случаев. Местные жители не согласны с позицией чиновников и боятся, что их поселок останется без деревьев, которые очищают воздух. Однако, как выяснилось, не все сельчане разделяют их точку зрения. Замглавы администрации Краснохолмского сельсовета Дарвин Шакиров рассказал Mkset, что люди ещё с 2018 года направляли обращения по поводу вырубки деревьев, так как они представляют опасность, причем не только местным чиновникам, но и в Курултай Башкирии. В настоящее время накопилась целая папка жалоб — тополя падают во время урагана, дети поджигают пух, что может привести к пожару, деревья разрушают фундамент домов, загораживают свет и другое. В связи с этим было принято распоряжение главы администрации о вырубке деревьев. По словам Шакирова, вместо вырубленных деревьев высаживаются новые.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter