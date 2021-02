Михаил Дегтярев сдал плазму для помощи в лечении больных коронавирусом

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев помогает в лечении коронавируса - врио губернатора сдал плазму с антителами.

Издание todaykhv.ru сообщает, что в Хабаровском крае многие спортсмены и чиновники сдают плазму, помогая в лечении больных коронавирусом. В частности, процедуру забора крови прошли игроки ФК “Амур”. В регионе данный метод лечения применяется и считается эффективным. Отмечается, что чиновники и спортсмены сдают антиковидную плазму, не только чтобы помочь в лечении заболевания, но и для привлечения внимания к проблеме людей, которые могут стать потенциальными донорами. Глава Хабаровского края прошел процедуру забора плазмы еще в ноябре прошлого года, иммунитет к вирусу у него выработался после вакцинации. Необходимо отметить, что гражданин может стать донором плазмы только при условии наличия определенного титра антител. В Минздраве рассказали, что антитела появляются в двух случаях: после выздоровления или после вакцинации. Врио губернатора Хабаровского края вакцинировался еще летом прошлого года, став добровольцем при испытании препарата российского производства. «Когда есть возможность оказать помощь, нужно обязательно это делать. Донорство всегда было в почете, а в сегодняшних условиях приобрело особый смысл, тем более когда появилось новое медицинское направление в использовании компонентов крови», - подчеркнул Дегтярев. В Хабаровском крае еще в прошлом году стали использовать плазму с антителами для лечения коронавирусной инфекции. На данный момент таким методом в регионе вылечили около шестидесяти человек. Сейчас краевая станция переливания крови имеет в запасе еще свыше четырехсот доз плазмы, но этого количества недостаточно, поэтому необходимы новые доноры. Отмечается, что такой метод лечения используется в нескольких медицинских учреждениях региона, в частности в городских больницах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Также в Хабаровском крае началась массовая вакцинация - на данный момент антиковидную прививку получили порядка тринадцати тысяч жителей региона. В ближайшее время край ожидает поставку крупной партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

