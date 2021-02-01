Михаил Дегтярев сдал плазму для помощи в лечении больных коронавирусом

Отмечается, что чиновники и спортсмены сдают антиковидную плазму, не только чтобы помочь в лечении заболевания, но и для привлечения внимания к проблеме людей, которые могут стать потенциальными донорами. Глава Хабаровского края прошел процедуру забора плазмы еще в ноябре прошлого года, иммунитет к вирусу у него выработался после вакцинации.