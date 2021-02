Итоги прошедшей недели: Послание Хабирова Госсобранию, протесты в Башкирии и вузы

Напоминаем о главных события произошедших за последнюю неделю

Глава Башкирии на минувшей неделе выступил с ежегодным посланием Госсобранию - Курултай республики. В отличии от прошлогоднего мероприятия, которое проходило в конгресс-холле, в этом году глава Башкирии зачитывал послание в колонном зале министерства сельского хозяйства. Количество приглашенных было сильно ограничено из-за коронавирусных ограничений. В колонном зале находились члены кабинета министра, сенаторы, руководители общественных организаций и специально приглашенные госости фигурировавшие в послании. Сами депутаты находились в здании Госсобрания и наблюдали за происходящим вместе с остальными жителями Башкирии - в прямом эфире. Прочитать главное о чем говорил Радий Хабиров в своем послании можно ЗДЕСЬ. Не менее заметным событием недели можно смело назвать протестные акции прошедшие 31 января в Уфе. На этот раз шествие началось от площади перед ДК "Юбилейным" и проследовало по главным улицам столицы к Дому правительства. На этот раз обошлось без флагов, плакатов и выкрикивания лозунгов. Активисты протестного движения были задержаны заранее. Отличительной чертой акции 31 января стало большое количество полиции присутствовавшее в это время в городе. Тем временем уполномоченная по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова проведет проверку по факту участия несовершеннолетних в несанкционированном митинге, который состоялся в Уфе 23 января. Детский обмудсмен сообщила, что на родителей составлено 12 протоколов об административном нарушении из-за участия детей в митинге. Не малый резонанс приобрела новость о возможном слиянии двух вузов Башкирии: УГАТУ и БГУ. И если Авиационный университет в разговоре с Mkset отрицал подготовку к слиянию, а в минобре Башкирии и вовсе сказали, что не в курсе происходящего, то ректор БГУ Николая Морозкин фактически его подтвердил. Депутат Курултая Башкирии Владимир Нагорный заявил, что разрабатывает законопроект о санкциях за участие школьников и студентов в несанкционированных митингах. Возможно вызванный резонанс новостью о подобной идее помешала планам депутата осуществиться и отказаться от ее реализации. МУП «УИС» планирует принять 20 тысяч заявлений на перерасчет платы за отопление. Директор компании Максим Петров сообщил, что в настоящее время было получено более 2,5 тысяч заявлений. Он отметил, что жители города активно откликнулись на эту тему. По его словам, порядка 20% заявлений поступило по объектам, на которые «УИС» не поставляет тепловую энергию. На территории Санкт-Петербургского госуниверситета демонтировали бюст Заки Валиди. Интересно то, что 12 лет назад он был преподнесен ВУЗу в качестве подарка от представительства Башкирии. Распоряжение о ликвидации памятника подготовила прокуратура. К слову, там объяснили, в чем причина такого решения. А еще в семье главы Башкирии Радия Хабирова счастливо событие — его супруга Каринэ родила сына. Вместе они воспитывают четырехлетнего сына Фарита, а также сына первой леди от первого брака. Новорожденного сына решили назвать Тимер. Такой была прошедшая неделя. Мы будем следить за развитием событий.

