Главу Минстроя Башкирии задержали по делу об очистных сооружениях. О чем идет речь?

По данным портала госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта указана в размере 57 млн рублей. Поставщик был определен 27 ноября 2016 года. Управление капстроительства заключило контракт с ООО «А-Строй», которая предложила выполнить работы за 56 млн 715 тысяч рублей. На эту сумму компания до 31 декабря 2017 года поставила оборудование комплекса очистки сточных вод. Правда, произошло это с двухнедельной задержкой – об этом сообщается в претензии Управления капстроительства, подписанной начальником Рамзилем Кучарбаевым в марте 2017 года.