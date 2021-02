Главу Минстроя Башкирии задержали по делу об очистных сооружениях. О чем идет речь?

Mkset разбирался в особенностях контракта по данному делу

Утром 1 февраля стало известно об обысках в Минстрое республике. Позже «Коммерсантъ-Уфа» сообщил о задержании министра строительства Рамзиля Кучарбаева. Примечательно, что утром на еженедельном оперативном совещании с главой Башкирии Радием Хабировым Кучарбаева не было – вместо него с докладом от министерства выступил его заместитель Артем Ковшов. В тот день в Следственном комитете России и ФСБ никак не комментировали происходящее. Утром 2 февраля СК РФ по РБ опубликовал релиз, в котором сообщается, что Кучарбаеву предъявлено обвинение. В правительстве Башкирии заявили, что следственные действия касаются дела о строительстве очистных сооружений в городе Кумертау в 2017 году. В то время Рамзиль Кучарбаев занимал должность начальника Управления капитального строительства, а 3 декабря 2020 года был назначен министром строительства и архитектуры республики. Согласно данным сайта Правительства Башкирии, опубликованным 06 октября 2017 года, очистные сооружения производительностью 1000 кубических метров в сутки запланировались в городе в рамках реализации инвестиционного проекта «Маслоэкстракционный завод в селе Маячный городского округа город Кумертау Республики Башкортостан». Сообщается, что в рамках заключенного между Фондом и Республикой Башкортостан соглашения о софинансировании для инвестпроекта построено пять объектов инфраструктуры на общую сумму свыше 310 млн рублей, из которых средства Фонда – более 250 млн рублей, Республики Башкортостан – 60 млн рублей. Отметим, что о строительстве очистных сооружений производительностью 1000 м3/сутки и канализационного коллектора в селе Маячный указано в перечне объектов РАИП на 2017-й и плановые 2018-2019 годы, опубликованном на сайте Управления госэкспертизы РБ со ссылкой на Управление капстроительства республики. Согласно документу, всего на этот вид работ ушло свыше 73 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета – почти 19,6 млн, из бюджета федерального – 53,6 млн рублей. В распоряжении Правительства РБ от 15 апреля 2016 года N 377-р, подписанном премьер-министром Мардановым, указано, что ответственным исполнителем за определение подрядчика, а после и подготовку документов для регистрации права собственности объекта является Управление капстроительства РБ. По данным портала госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта указана в размере 57 млн рублей. Поставщик был определен 27 ноября 2016 года. Управление капстроительства заключило контракт с ООО «А-Строй», которая предложила выполнить работы за 56 млн 715 тысяч рублей. На эту сумму компания до 31 декабря 2017 года поставила оборудование комплекса очистки сточных вод. Правда, произошло это с двухнедельной задержкой – об этом сообщается в претензии Управления капстроительства, подписанной начальником Рамзилем Кучарбаевым в марте 2017 года. Отметим, что с 2010 по 2019 годы главой Кумертау был нынешний вице-премьер Башкирии и министр ЖКХ Борис Беляев. Как сообщал Mkset в мае 2019 года, с поселком Маячный была связана еще одна история – там вовремя не рассчитались со строителями.

