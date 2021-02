Региональный противолавинный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалина предупреждает местных жителей, что на территории трех районов Сахалинской области ожидается сход лавины.

Как пишет RT, завтра, 2 февраля, на горных склонах Холмского, Долинского и Невельского районов высока вероятность схода снежных масс.

