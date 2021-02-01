«Дыры да гниль»: житель Уфы пожаловался на плачевное состояние городской поликлиники

«Дыры да гниль»: житель Уфы пожаловался на плачевное состояние городской поликлиники

Вчера, 14:32ОбществоКарина МамаеваPhoto: https://letters.openrepublic.ru/
Житель Уфы пожаловался на плохое состояние ремонта в поликлинике №47, расположенной в доме №21/1 по улице Мусорского. Он пришел на прием к врачу и ужаснулся тем, как выглядят коридовы и кабинеты медучреждения.

— Полы в ужасном состоянии, везде дыры да гниль, стены обшарпанные, все сыпется... унитазы советских времен... Прошу вас сделать ремонт данной поликлиники, — пишет И. Насыров.

Мужчина направил обращение в адрес министерства здравоохранения через электронную приемную главы Башкирии. Он попросил сделать ремонт в здании и привести внешний вид больницы в порядок.

В Минздраве Башкирии корреспонденту Mkset ответили, что в ближайшее время уточнят информацию по данному факту, после чего предоставят комментарий.

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