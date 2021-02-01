«Дыры да гниль»: житель Уфы пожаловался на плачевное состояние городской поликлиники

— Полы в ужасном состоянии, везде дыры да гниль, стены обшарпанные, все сыпется... унитазы советских времен... Прошу вас сделать ремонт данной поликлиники, — пишет И. Насыров.
Мужчина направил обращение в адрес министерства здравоохранения через электронную приемную главы Башкирии. Он попросил сделать ремонт в здании и привести внешний вид больницы в порядок.
В Минздраве Башкирии корреспонденту Mkset ответили, что в ближайшее время уточнят информацию по данному факту, после чего предоставят комментарий.