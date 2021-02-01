Чистая прибыль банка «Открытие» в прошлом году выросла до 81,5 млрд рублей

В организации уточнили, что за прошедший год увеличился кредитный портфель как для компаний, так и для физлиц. Для первых рост достиг 9%, а для вторых — 32%. Положительные изменения также были отмечены в объеме предоставленных корпоративных кредитов — показатель вырос на 27% в сравнении с 2019 годом. Розничные кредиты тоже продемонстрировали рост на 20%.