Чистая прибыль банка «Открытие» в прошлом году выросла до 81,5 млрд рублей

Объем чистой прибыли банка «Открытие» за 2020 год составил 81,5 млрд рублей, что на 73% больше, чем в 2019 году. Такие показатели обусловило увеличение кредитного портфеля, а также изменения резервов и дивиденды от дочерних структур.

За прошлый год активы банка «Открытие» выросли на 268 миллиардов рублей, до 2,6 триллиона рублей. Как сообщила пресс-служба организации, рост достиг 12%, сообщает 56orb.ru. При этом кредитный портфель банка до вычета резервов увеличился на 273 миллиарда рублей и достиг 1,7 триллиона рублей. В результате доля кредитного портфеля составила 56%, показатель вырос на 6%. В организации уточнили, что за прошедший год увеличился кредитный портфель как для компаний, так и для физлиц. Для первых рост достиг 9%, а для вторых — 32%. Положительные изменения также были отмечены в объеме предоставленных корпоративных кредитов — показатель вырос на 27% в сравнении с 2019 годом. Розничные кредиты тоже продемонстрировали рост на 20%. В соответствии с данными банка портфель ценных бумаг в 2020 году стал меньше на 128 миллиардов рублей и достиг 671 миллиарда. Как отмечают эксперты, такое падение было вызвано выбытием непрофильных активов. Общий объем клиентских средств увеличился на 173 миллиарда рублей и составил 1,9 триллиона рублей. В структуре средств клиентов текущим счетам было отведено 39%, что позволяет банку оптимизировать стоимость фондирования. Главным источником операционного дохода «Открытия» выступает чистый процентный доход, который за прошедший год стал больше на 6%. Показатель чистого комиссионного дохода составил 25 миллиардов рублей. В конце 2020 года у банка получилось восстановить резервы на сумму 21 миллиард рублей. Это случилось за счет того, что одновременно несколько крупных корпоративных клиентов выплатили банку свои долги. Кроме этого, «Открытие» получило дивиденды в крупном размере от своих дочерних структур на 17 миллиардов рублей. Благодаря положительному финансовому результату банк также увеличил регуляторный капитал: в 2020 году показатель вырос на 8% и составил 336 миллиардов рублей.

