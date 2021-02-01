Чистая прибыль банка «Открытие» в прошлом году выросла до 81,5 млрд рублей

Чистая прибыль банка «Открытие» в прошлом году выросла до 81,5 млрд рублей

Вчера, 18:42ОбществоPhoto: wikimedia.org
Объем чистой прибыли банка «Открытие» за 2020 год составил 81,5 млрд рублей, что на 73% больше, чем в 2019 году. Такие показатели обусловило увеличение кредитного портфеля, а также изменения резервов и дивиденды от дочерних структур.

За прошлый год активы банка «Открытие» выросли на 268 миллиардов рублей, до 2,6 триллиона рублей. Как сообщила пресс-служба организации, рост достиг 12%, сообщает 56orb.ru.

При этом кредитный портфель банка до вычета резервов увеличился на 273 миллиарда рублей и достиг 1,7 триллиона рублей. В результате доля кредитного портфеля составила 56%, показатель вырос на 6%.

В организации уточнили, что за прошедший год увеличился кредитный портфель как для компаний, так и для физлиц. Для первых рост достиг 9%, а для вторых — 32%. Положительные изменения также были отмечены в объеме предоставленных корпоративных кредитов — показатель вырос на 27% в сравнении с 2019 годом. Розничные кредиты тоже продемонстрировали рост на 20%.

В соответствии с данными банка портфель ценных бумаг в 2020 году стал меньше на 128 миллиардов рублей и достиг 671 миллиарда. Как отмечают эксперты, такое падение было вызвано выбытием непрофильных активов.

Общий объем клиентских средств увеличился на 173 миллиарда рублей и составил 1,9 триллиона рублей. В структуре средств клиентов текущим счетам было отведено 39%, что позволяет банку оптимизировать стоимость фондирования.

Главным источником операционного дохода «Открытия» выступает чистый процентный доход, который за прошедший год стал больше на 6%. Показатель чистого комиссионного дохода составил 25 миллиардов рублей.

В конце 2020 года у банка получилось восстановить резервы на сумму 21 миллиард рублей. Это случилось за счет того, что одновременно несколько крупных корпоративных клиентов выплатили банку свои долги.

Кроме этого, «Открытие» получило дивиденды в крупном размере от своих дочерних структур на 17 миллиардов рублей.

Благодаря положительному финансовому результату банк также увеличил регуляторный капитал: в 2020 году показатель вырос на 8% и составил 336 миллиардов рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы