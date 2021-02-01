Башкирия получит 66,9 млн рублей на закупку лекарств для больных коронавирусом

Башкирия получит 66,9 млн рублей на закупку лекарств для больных коронавирусом

Вчера, 10:20ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Башкирия дополнительно получит 66,9 миллионов рулей на оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Средства были выделены по распоряжению правительства РФ на прошлой неделе.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве Башкирии, данные деньги будут потрачены на закупку лекарственных препаратов, которые бесплатно будут получать пациенты на амбулаторном лечении.

Напомним, ранее житель Башкирии пожаловался на набор лекарств от Covid-19, выданный «Единой Россией». Мужчина на видео рассказывает и показывает, что в достаточно вместительной коробке удалось обнаружить только 10 таблеток парацетамола и назальные капли «Гриппферон». Как рассказывает автор видео, лекарства предназначались его теще, которая заболела коронавирусом.

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