Башкирия получит 66,9 млн рублей на закупку лекарств для больных коронавирусом

Напомним, ранее житель Башкирии пожаловался на набор лекарств от Covid-19, выданный «Единой Россией». Мужчина на видео рассказывает и показывает, что в достаточно вместительной коробке удалось обнаружить только 10 таблеток парацетамола и назальные капли «Гриппферон». Как рассказывает автор видео, лекарства предназначались его теще, которая заболела коронавирусом.