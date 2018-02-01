Жителей Башкирии, планирующих поездку в Пхёнчхан, предупредили об инфекциях
Как следует из сообщения надзорного ведомства, в настоящее время в Южной Корее отмечается неблагоприятная ситуация по птичьему гриппу. С ноября прошлого года на территории страны зарегистрирована вспышка птичьего гриппа на нескольких утиных фермах в Гочанге (провинция Северная Чолла) и Енаме (провинция Южная Чолла).
Высокопатогенный вирус птиц H5N6 выделен из помета диких птиц в 90 километрах южнее Сеула, а также на фермах к югу и юго-востоку от Сеула в радиусе от 230 до 300 километров. Ранее сообщалось о вспышке вируса гриппа птиц H5N6 в провинциях на юго-западе страны.
Лицам, планирующим поездку в Южную Корею, рекомендуется:
- быть привитыми против сезонного гриппа;
- не посещать птицеводческие хозяйства;
- избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, рынках, на открытых водоемах, зоопарках;
- не заходить в места, где может производиться забой домашней птицы;
- не иметь контактов с какими-либо поверхностями, которые выглядят загрязненными пометом домашних птиц или других животных;
- не употреблять продукты птицеводства, не прошедшие термическую обработку, и сырые яйца;
- не покупать пищевые продукты в местах несанкционированной торговли;
- чаще мыть руки водой с мылом.
Напомним, Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.