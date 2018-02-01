Жителей Башкирии, планирующих поездку в Пхёнчхан, предупредили об инфекциях

Роспотребнадзор предупредил о возможных заражениях жителей Башкирии, планирующих поездку на XXIII Зимние олимпийские игры в Пхёнчхан. Опасность, по данным эпидемиологов, в частности представляет птичий грипп.

Как следует из сообщения надзорного ведомства, в настоящее время в Южной Корее отмечается неблагоприятная ситуация по птичьему гриппу. С ноября прошлого года на территории страны зарегистрирована вспышка птичьего гриппа на нескольких утиных фермах в Гочанге (провинция Северная Чолла) и Енаме (провинция Южная Чолла).

Высокопатогенный вирус птиц H5N6 выделен из помета диких птиц в 90 километрах южнее Сеула, а также на фермах к югу и юго-востоку от Сеула в радиусе от 230 до 300 километров. Ранее сообщалось о вспышке вируса гриппа птиц H5N6 в провинциях на юго-западе страны.

Лицам, планирующим поездку в Южную Корею, рекомендуется:

- быть привитыми против сезонного гриппа;

- не посещать птицеводческие хозяйства;

- избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, рынках, на открытых водоемах, зоопарках;

- не заходить в места, где может производиться забой домашней птицы;

- не иметь контактов с какими-либо поверхностями, которые выглядят загрязненными пометом домашних птиц или других животных;

- не употреблять продукты птицеводства, не прошедшие термическую обработку, и сырые яйца;

- не покупать пищевые продукты в местах несанкционированной торговли;

- чаще мыть руки водой с мылом.