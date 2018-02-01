В Уфе пенсионерку с сыном-инвалидом выселяют из дома из-за долга по ипотеке

56-летнюю уфимку Гульнару Пономаренко и ее 28-летнего сына Максима, инвалида третьей группы на днях должны выселить из квартиры в доме на ул. Степана Злобина, 9. У женщины накопились многомиллионные долги за ипотеку, а банк, давший кредит, отказался его реструктуризировать.

Ипотечный кредит в "Газпромбанке" на 3,5 миллиона рублей за трехкомнатную квартиру Гульнара с бывшем мужем взяли в 2008 году. Тогда они были уверены в завтрашнем дне, поскольку у них была своя достаточно успешно работающая строительная фирма. Все планы разрушил экономический кризис. Платить стало сложнее, в итоге в конце 2010 года квартира была оформлена под залог.

- Мы в 2012 году продали мамину квартиру, маму забрали к себе в ипотечную квартиру, - рассказывает Гульнара Медиакорсети. - Деньги от продажи квартиры хотели направить на частичное погашение ипотеки, с тем чтобы меньше был ежемесячный платеж. Однако банк нам отказал в этом, сказав, что может только уменьшить срок кредита. Тогда мы положили деньги на депозит и продолжали платить, сколько могли.

Однако денег хватило ненадого. С 2013 года начались постоянные просрочки, и в итоге банк подал иск в суд на общую сумму в 4,1 миллиона рублей. Из них основной долг был 2,7 миллиона рублей, а все остальное - проценты за пользование кредитом и пени на его несвоевременное погашение.

- Т.е. из уплаченных мной 2,7 млн рублей проценты и пени составили около 2 миллионов рублей, а основной долг только 800 тысяч рублей, - поясняет Гульнара. - Начались судебные тяжбы, мы предлагали различные варианты урегулирования спора, просили дать нам время на погашение долга. Однако банк ни на что не соглашался.

В судах Гульнара и ее бывший муж проиграли во всех инстанциях. На сегодня есть решение о выселении ее из квартиры, это должно произойти на днях. Проблема в том, что у пенсионерки и ее сына это единственное жилье.

- Нам больше идти некуда, - чуть не плача говорит Гульнара. - Живем мы на пенсии, купить новое жилье, конечно, не сможем. Мы хотели занять денег у родственников, с ними расплатиться проще - без процентов и не в сжатые сроки. Но ни банк, ни приставы упорно не хотят идти нам навстречу.

Руслан Шерстнев, заместитель главного судебного пристава Республики Башкортостан:

- Исполнение судебного решения о выселении осуществляется в принудительном порядке в соответствии со ст. 105 ФЗ-229 об исполнительном производстве. Количество исполнительных производств по ипотечному кредитованию у нас сегодня порядка 1,5 тысяч. Это примерно один процент от общего количества о взыскании кредитных задолженностей.

В данной ситуации, наверное, следует отметить, что гражданам следует проявлять бдительность, помнить об определенной ответственности за свои действия. Понятно, что жизненные ситуации бывают различные, но когда берутся деньги в кредит нужно помнить, что рано или поздно придется их отдавать в любом случае. И если человек подписывает договор займа, отдает имущество под залог, он должен понимать, что свои обязательства он должен будет исполнить. И рано или поздно наступит критичная ситуация, неудобная для самого заемщика. И нужно помнить, что это ответственность не только за себя, но и за свою семью и своих близких.