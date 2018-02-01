В Башкирии за год из колоний вышли более семи тысяч осужденных

Из них полностью отбыли свой срок 3358 человек.

За 2017 год в Башкирии из колоний освободились почти семь тысяч человек, сообщили в пресс-службе УФСИН по республике.

Полностью отбыли наказание менее половины освобожденных – 3358 человек, 1421 человек освободились условно-досрочно, еще 948 людям заменили лишение свободы более мягким наказанием – в основном исправительными работами.