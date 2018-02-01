В Башкирии суд подтвердил изъятие имущества у борца с коррупцией

35-летний заместитель начальника отдела регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД с 2013 по 2015 годы совместно с супругой приобрел 3 квартиры в центре Уфы, жилой дом , 3земельных участка, автомобили «Toyota Highlander», «LEXUS ES 250» общей стоимостью свыше 21,6 млн рублей,

Верховный суд Башкирии утвердил решение Уфимского районного суда, который по иску прокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего сотрудника регионального МВД Ильнура Юсупова.

Сотрудники прокуратуры установили, что бывший борец с коррупцией за три года приобрел имущества на сумму свыше 21,6 млн рублей, при годовом доходе семьи около 1,5 млн рублей.

Бывший правоохранитель умышленно указал в справках о доходах недостоверные сведения, посчитали в прокуратуре и, учитывая, что чиновник не представил доказательства законности приобретения вышеуказанного имущества, направили в суд иск о его обращении в доход государства.

Уфимский районный суд решил изъять в доход государства четырехкомнатную квартиру площадью 163 кв. м по ул. Пушкина в Уфе, стоимостью 10 млн рублей, автомобиля Toyota Highlander, стоимостью около 2 млн рублей, таунхауса в селе Дмитриевка, стоимостью 2,8 млн рублей, жилого дома площадью 191 кв. м с 10 сотками земли в деревне Ушаково Уфимского района, стоимостью 3,5 млн рублей. Общая стоимость указанного имущества превысила 18 млн рублей.

Бывшая супруга Юсупова не согласилась с этим и обжаловала решение суда в апелляционном порядке. Но суд признал её доводы несостоятельными и подтвердил законность ранее принятого решения.