В Башкирии суд подтвердил изъятие имущества у борца с коррупцией
Верховный суд Башкирии утвердил решение Уфимского районного суда, который по иску прокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего сотрудника регионального МВД Ильнура Юсупова.
Сотрудники прокуратуры установили, что бывший борец с коррупцией за три года приобрел имущества на сумму свыше 21,6 млн рублей, при годовом доходе семьи около 1,5 млн рублей.
Бывший правоохранитель умышленно указал в справках о доходах недостоверные сведения, посчитали в прокуратуре и, учитывая, что чиновник не представил доказательства законности приобретения вышеуказанного имущества, направили в суд иск о его обращении в доход государства.
Уфимский районный суд решил изъять в доход государства четырехкомнатную квартиру площадью 163 кв. м по ул. Пушкина в Уфе, стоимостью 10 млн рублей, автомобиля Toyota Highlander, стоимостью около 2 млн рублей, таунхауса в селе Дмитриевка, стоимостью 2,8 млн рублей, жилого дома площадью 191 кв. м с 10 сотками земли в деревне Ушаково Уфимского района, стоимостью 3,5 млн рублей. Общая стоимость указанного имущества превысила 18 млн рублей.
Бывшая супруга Юсупова не согласилась с этим и обжаловала решение суда в апелляционном порядке. Но суд признал её доводы несостоятельными и подтвердил законность ранее принятого решения.
- Кроме того, в законную силу вступило вынесенное по иску прокуратуры судебное решение о возврате муниципалитету пяти земельных участков в Николаевском сельсовете общей площадью более 18,6 га, неправомерно переданных в собственность бывшей супруги чиновника, - добавили в прокуратуре.