В Башкирии пройдет III региональный чемпионат WORLDSKILLS RUSSIA

8-12 февраля 2018 года состоится III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в разных городах республики.

Если в прошлом году соревнования проходили по 23 компетенциям, то в этом году — по 37. Их организуют на 13 различных площадках профессиональных организаций в Уфе, Стерлитамаке, Сибае, Белебее, Нефтекамске.

Соревнования пройдут по шести блокам профессий: строительство и строительные технологии, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, сфера услуг, транспорт и логистика. В них примут участие 450 конкурсантов.

Оценивать работы участников будут более 70 экспертов. Главной площадкой станет выставочный комплекс «ВДНХ-ЭКСПО». Чемпионат впервые будет открытым. В башкирскую столицу приедут молодые профессионалы из Астрахани, Екатеринбурга, Татарии, Московской области и других регионов страны.