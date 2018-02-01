В Башкирии прокуратура защитила права жителей двух аварийных домов

В аварийных домах намеревались делать капитальный ремонт.

Бирский межрайонный прокурор в судебном порядке отстоял права жильцов многоквартирного дома № 14 по улице Интернациональная, у которого прогнила крыша и перекрытия, появились трещины, сообщили в пресс-службе ведомства.

Межведомственная комиссия администрации Бирска решили провести капитальный ремонт здания, несмотря на то, что по выводам специалистов в доме было опасно находиться.

После прокурорского вмешательства строение признали аварийным и подлежащим сносу.