В Башкирии прокуратура защитила права жителей двух аварийных домов

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В аварийных домах намеревались делать капитальный ремонт.
Бирский межрайонный прокурор в судебном порядке отстоял права жильцов многоквартирного дома № 14 по улице Интернациональная, у которого прогнила крыша и перекрытия, появились трещины, сообщили в пресс-службе ведомства.
Межведомственная комиссия администрации Бирска решили провести капитальный ремонт здания, несмотря на то, что по выводам специалистов в доме было опасно находиться.
После прокурорского вмешательства строение признали аварийным и подлежащим сносу.
Аналогичная ситуация произошла с жителями дома №8 на улице Комсомольская в городе Октябрьском. Также вопрос решился только после работы прокуратуры.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей