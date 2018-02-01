Mkset.ru занял третье место по цитируемости СМИ в Башкирии

Лидером по индексу цитируемости в 2017 году стало информагентство «Башинформ», на втором месте – ГТРК «Башкортостан», улучшившая свои позиции за год сразу на два пункта.

- Скорее всего это произошло за счет информационной политики агентства, - считает главный редактор Медиакорсети Разиф Абдуллин. - За прошедший год редакция обзавелась большим количеством собственных источников. Медиахолдинг "Ура Медиа", куда мы входим, в этом году взял курс на создание расширенных новостей, то есть таких материалов, в которых помимо обычной новости есть предыстория темы и комментарий эксперта. Такие "объясняющие" новости, на наш взгляд, сегодня востребованы аудиторией.