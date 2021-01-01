Выявляемость новых случаев пневмонии у жителей Башкирии пока не падает

Оно не намного отличается от вчерашних данных, 31 декабря были выявлены 327 таких случаев. Тревожная статистика даже и не думает пока снижаться.
Напомним, специалисты ожидают некоторый спад второй волны ковида в республике не раньше февраля или даже позднее.
Из стационаров 31 декабря были выписаны 267 пациентов, перенесших пневмонию.
Число пациентов, умерших от пневмонии, минздрав не публикует.
Ситуация с коронавирусом, напомним, также кардинально не изменилась.
За сутки было выявлено 170 новых случаев заражения коронавирусом. Стало также известно о трех новых случаях смерти пациентов с подтвержденным ковидом.