В России с января увеличился размер материнского капитала

В России с января увеличился размер материнского капитала

Вчера, 23:32ОбществоАндрей КоролевPhoto: pixabay.com
Материнский капитал проиндексируют с 1 января, прибавка составит 3,7%.

В 2021 году размер маткапитала составит 483 882 руб. на первого ребенка и 639 432 руб. на второго. Об этом сообщают «Известия».

Напомним, программа маткапитала была расширена 1 марта, ее действие было продлено до конца 2026 года. Сертификат также начали выдавать семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.

В конце декабря Владимир Путин подписал закон, разрешающий направлять средства маткапитала на погашение военной ипотеки. Также есть возможность использовать материнский капитал на сельскую ипотеку. Молодые семьи смогут оформить получение социальных выплат на покупку жилья через единый портал госуслуг.

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