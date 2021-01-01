В минздраве Башкирии сообщили о состоянии пациентов с коронавирусом

В минздраве Башкирии сообщили о состоянии пациентов с коронавирусом

Вчера, 15:25ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
По данным минздрава Башкирии, число пациентов в тяжелом состоянии с подтвержденным коронавирусом пока не уменьшается.

Сегодня, 1 января, минздрав Башкирии сообщил подробности о том, в каком состоянии находятся пациенты с подтвержденным заражением коронавирусом.

По данным ведомства, в стационарах сейчас встретили Новый год 749 человек, из них в тяжелом состоянии 62 человека, подключены к ИВЛ – 11. Эти данные за сутки не изменились.

На амбулаторном лечении находятся 3 187 человек, у которых болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме.

Было выписано за сутки 60 человек, перенесших ковид.

Новых случаев ковида за минувшие сутки в Башкирии было зафиксировано 170.

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