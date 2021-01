Плюс 170, минус 3: Минздрав Башкирии дал свежие данные о ситуации с коронавирусом

Сегодня, 1 января, свежие данные о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Башкирии пока не внушают оптимизма.

По данным минздрава РБ, за минувшие сутки число новых случаев заболевания не уменьшилось. Их было выявлено еще 170. Таким образом общее число жителей Башкирии, заразившихся коронавирусом за все время пандемии, достигло 19 234 человек. Выписаны с выздоровлением после заражения ковидом за сутки 60 человек. Стало также известно еще и трех случаях смерти людей, у которых был подтвержден коронавирус. Согласно официальной статистике, общее число погибших пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом достигло 14. Отметим, что, несмотря на праздники, не прекращалось проведение тестов на подтверждение заражения ковидом. За сутки было сделано 7 828 исследований, обследовано 7 628 человек.

