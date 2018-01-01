Важные нововведения ожидают российских автомобилистов в 2018 году

Часть из них связана с ужесточением наказаний.

Российских водителей уже через неделю ждет несколько нововведений. Как сообщают «Известия», с 1 января 2018 года изменяются штрафы за тонировку. Сумма наказания вырастет в три раза.

«Нарушением считается тонировка лобового стекла со световым пропусканием до 75% включительно и до 70% — если речь идет о боковых стеклах. Если тонировка оказалась темнее, на первый раз водителю придется заплатить 1,5 тыс. рублей вместо нынешних 500. В случае повторного нарушения штраф составит уже 5 тыс. рублей», — сообщает издание.

Также автомобилистам не стоит удивляться новым знакам, так называемая «зона успокоенного движения». Их установят во дворах и на территориях, где скорость ограничена 10-20 км/ч. Пешеходы в таких местах могут переходить там, где им удобно.

Те, кто любит копить штрафы, стоит задуматься. В 2018 году судебные приставы получат право наведываться к тем водителям, сумма штрафов которых превысила 10 тысяч рублей. Они же могут и лишить водительского удостоверения.