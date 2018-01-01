В Башкирии в первый день Нового года будет ветрено и прохладно
Сегодня, 10:00ОбществоТатьяна Майорова
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Новогодняя погода в этом году слегка подкачала.
Рядом с ледовыми городками кое-где под воздействием аномального потепления на клумбах появились почти весенние проталины.
Тем не менее в связи с небольшим похолоданием по крайней мере на улицах хотя бы пропали хлюпающие лужи. По данным специалистов Башгидромета, сегодня, 1 января, по Башкирии и в Уфе должна быть переменная облачность без особых осадков. На улицах будет слабый гололед, туман и сильный ветер со скоростью до 19 метров в секунду.
Температура воздуха утром 1 января составит около минус 10°С, а в ряде районов республики по юго-востоку возможно и до -16°С. Днем ожилается отепление до минус 2°С.
В следующие дни характер погоды существенно не изменится.
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