В Башкирии в первый день Нового года будет ветрено и прохладно

Новогодняя погода в этом году слегка подкачала.

Тем не менее в связи с небольшим похолоданием по крайней мере на улицах хотя бы пропали хлюпающие лужи. По данным специалистов Башгидромета, сегодня, 1 января, по Башкирии и в Уфе должна быть переменная облачность без особых осадков. На улицах будет слабый гололед, туман и сильный ветер со скоростью до 19 метров в секунду.