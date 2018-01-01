В Башкирии в первую ночь 2018 года родились 17 малышей

В этом году в первые часы Нового года родилось больше детей, чем год назад.

Сегодня, в ночь с 31 декабря на 1 января, в Башкирии родились 17 детей, из них оказалось традиционно больше девочек, чем мальчиков: 11 малышек против шестерых мальчуганов. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.

По официальным данным первый ребенок 2018 года появился на свет почти сразу посл боя курантов - в 00.03. Это произошло в городе Октябрьском, родилась девочка.

- Все новорожденные, появившиеся на свет сегодня ночью, чувствуют себя хорошо, как и их мамы, - рассказала пресс-секретарь минздрава РБ Светлана Кускарбекова.

Для сравнения: в прошлом году, 1 января в период с 00.01 до 8 часов утра в роддомах Башкирии родились 13 детей, и тоже было больше девочек – 8 против 5 мальчиков. Но в тот раз была еще и одна двойня.