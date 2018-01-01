Пенсионерам, сиротам и террористам: вступает в силу целый ряд новых законов

Изменения коснутся самых разных сфер жизни россиян.

В наступившем году изменения законодательстве коснутся важных сторон жизни жителей страны.

Для пенсионеров

Так, с 1 января 2018 года вступает в силу изменение в Федеральный закон «О страховых пенсиях», позволяющее осуществлять выплату страховой пенсии неработающему пенсионеру с учетом «пропущенных» индексаций через три полных месяца после месяца увольнения, но с доплатой суммы индексации с первого числа месяца следующего за месяцем увольнения. Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом. К примеру, пенсионер прекратил работу в декабре 2017г., выплата пенсии с учетом всех «пропущенных» индексаций, в том числе с учетом индексации с 1 января 2018г., будет осуществлена в апреле 2018 года (через три полных месяца: январь, февраль, март), с единовременной доплатой к апрельской пенсии недополученной суммы «пропущенных» индексаций за период с 1 января по 31 марта 2018г. Таким образом, пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы. По словам члена Правления Пенсионного фонда России, управляющего по Республике Башкортостан Фоата Хантимерова, в республике более 200 тыс. работающих пенсионеров - получателей страховых пенсий.

Для брошенных детей

С 1 января 2018 года впервые в нашей стране станут назначать социальные пенсии детям, оба родителя которых неизвестны. Это касается малышей, брошенных матерями в роддомах, подкидышей, а также тех, у кого в свидетельстве о рождении не заполнены графы «мать» и «отец».

Соответствующие поправки были внесены в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ».

Право на такую пенсию будут иметь дети до 18 лет, а также старше, если они учатся по очной форме в образовательных учреждениях, но до достижения ими возраста 23 года.

Согласно информации пресс-службы администрации Волгоградской области, в нашем регионе право на установление нового вида пенсий, по предварительным данным, возникнет у 113 детей-сирот.

Размер социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, будет составлять 10068 руб. 53 коп.

Запрет алкогольных энергетиков

С 1 января в России нельзя продавать, а также производить для внутреннего рынка алкогольные напитки с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества.

Соответствующие поправки были внесены в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Нарушившим закон грозит штраф: для физических лиц – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тыс. руб., для юридических – от 100 до 300 тыс. рублей.

Кроме того, вводится запрет на перемещение по территории нашей страны немаркированного алкоголя в объеме более 10 литров на человека. Нарушителей ждет штраф с конфискацией продукции.

Увеличение МРОТ

С 1 января 2018 года в стране увеличивается минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Соответствующий закон был принят Государственной Думой 15 декабря.

Теперь МРОТ определяется на уровне 9 тысяч 489 рублей в месяц. Эта сумма уже составляет 85% по отношению к прожиточному минимуму работающего населения.

Сравнять обе эти величины российские политики обещают уже в следующем 2019 году.

Кстати, даже если вдруг по какой-то причине прожиточный минимум снизится, МРОТ все равно будет оставаться на достигнутом уровне.

Против террористов

С 1 января 2018 года в Российской Федерации вводится запрет на анонимное использование мобильных мессенджеров, сообщает «Интерфакс».

«Услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться исключительно пользователям, идентифицированным на основании абонентского номера и соответствующего договора», – предупреждал всех граждан страны еще в конце ноября генпрокурор России Юрий Чайка.