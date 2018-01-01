Глава Башкирии поделился с земляками верой в светлое будущее
Вчера, 31 декабря, глава Башкирии Рустэм Хамитов зачитал с телеэкранов поздравление с Новым 2018 годом. Текст был наполнен оптимизмом и верой в грядущие успехи.
- Верим, что с боем курантов откроется новая и обязательно счастливая страница в жизни каждого из нас, наших родных и близких. Надеемся, что все трудности останутся в прошлом, - сказал Рустэм Хамитов и вспомнил самые яркие моменты уходящего года.
Глава Башкирии поделился своими радостными эмоциями по поводу того, как республика продолжает уверенное движение вперед.
- Хочу сказать искреннее спасибо всем труженикам, благодаря которым Башкортостан становится все успешнее, крепче и богаче, - отметил Рустэм Хамитов , отдельно вспомнив тех, кто выполнял свой профессиональный долг в тот момент, когда остальные праздновали за столом.
- Мы с вами смотрим в будущее с оптимизмом. Вместе можно решить любые, самые сложные задачи, сделать нашу жизнь по-настоящему счастливой. Для этого нужно добросовестно работать, с любовью и признательностью относиться к родителям, заботиться о детях, ценить друзей и коллег, помогать тем, кто нуждается в поддержке. От усилий каждого из нас зависят мир, покой и достаток в наших семьях, общие достижения всей республики и страны, - с такими словами обратился Рустэм Хамитов к жителям региона.