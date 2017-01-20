В Уфе профессор БГУ выплатит большой штраф за взяточничество

Штраф превысил более чем в шесть раз сумму взяток.

Верховный суд Башкирии отклонил доводы апелляционной жалобы 67-летнего профессора кафедры инженерного факультета Башкирского госуниверситета (БГУ) Владимира Кузнецова, осужденного по двум статьям: «Мелкое взяточничество» и «Получение взятки в значительном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Напомним, в июне прошлого года профессор поставил зачет по предмету «Подъемно-транспортные устройства» студенту шестого курса за то, что тот по поручению Кузнецова купил четыре профильные трубы стоимостью около пяти тысяч рублей и отвез их на дачу преподавателя.

В сентябре прошлого года педагог за положительную оценку при защите диплома потребовал от другого студента 30 тысяч рублей. Молодой человек сообщил об этом и преподавателя задержали с поличным.

Кировский районный суд Уфы признал профессора виновным и приговорил его к выплате штрафа в 220 тыс руб. Верховный суд Башкирии оставил эти доводы в силе.

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