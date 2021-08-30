В УГНТУ будут изучать искусственный интеллект

УГНТУ, входящий в состав Евразийского НОЦ, победил в конкурсном отборе Минобрнауки России на разработку в рамках нацпроекта «Наука» программ бакалавриата и магистратуры по искусственному интеллекту.
Также образовательные программы будут направлены и на повышение квалификации педагогических работников вузов в данной сфере.
По словам представителей вуза, на конкурс было подано 24 заявки от российских университетов, 16 вузов прошли конкурсный отбор. В числе критериев были обозначены публикационная активность по данной теме и наличие партнерских договоров с международными образовательными организациями в этой области.
В результате УГНТУ до 2024 года совместно с организациями-партнерами разработает две программы бакалавриата и четыре программы магистратуры по искусственному интеллекту. Обучаться по этим программам можно будет в УГНТУ и вузах-партнерах — Ухтинском государственном техническом университете, Поволжском государственном технологическом университете, Ярославском государственном техническом университете и Ижевском государственном техническом университете им. М. Т. Калашникова.
Планируется, что за период реализации проекта обучение по программам пройдут не менее 900 студентов.