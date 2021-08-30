В УГНТУ будут изучать искусственный интеллект

В результате УГНТУ до 2024 года совместно с организациями-партнерами разработает две программы бакалавриата и четыре программы магистратуры по искусственному интеллекту. Обучаться по этим программам можно будет в УГНТУ и вузах-партнерах — Ухтинском государственном техническом университете, Поволжском государственном технологическом университете, Ярославском государственном техническом университете и Ижевском государственном техническом университете им. М. Т. Калашникова.