В УГНТУ будут изучать искусственный интеллект

В УГНТУ будут изучать искусственный интеллект
В УГНТУ будут изучать искусственный интеллект
Вчера, 10:40НаукаАндрей КоролевФото: pixabay.com
Университет получит 37 млн руб. федеральных средств на разработку соответствующих программ.

УГНТУ, входящий в состав Евразийского НОЦ, победил в конкурсном отборе Минобрнауки России на разработку в рамках нацпроекта «Наука» программ бакалавриата и магистратуры по искусственному интеллекту.

Также образовательные программы будут направлены и на повышение квалификации педагогических работников вузов в данной сфере.

По словам представителей вуза, на конкурс было подано 24 заявки от российских университетов, 16 вузов прошли конкурсный отбор. В числе критериев были обозначены публикационная активность по данной теме и наличие партнерских договоров с международными образовательными организациями в этой области.

В результате УГНТУ до 2024 года совместно с организациями-партнерами разработает две программы бакалавриата и четыре программы магистратуры по искусственному интеллекту. Обучаться по этим программам можно будет в УГНТУ и вузах-партнерах — Ухтинском государственном техническом университете, Поволжском государственном технологическом университете, Ярославском государственном техническом университете и Ижевском государственном техническом университете им. М. Т. Калашникова.

Планируется, что за период реализации проекта обучение по программам пройдут не менее 900 студентов.

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