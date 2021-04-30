Врач сообщил об опасности при неосторожном обращении с шампурами для шашлыка

В преддверии майских праздников жителей России попросили аккуратнее обращаться с шампурами при жарке мяса. В случае ранения острым металлическим предметом, это может плохо отразиться на здоровье.

Главный врач станции скорой помощи имени Пучкова департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов заявил «Риа-Новостям», что через любую рану можно «подцепить» столбняк или любую другую инфекцию. Именно поэтому, при появлении любой ранки не стоит трогать сырое мясо. — По поводу ран, полученных вследствие контакта с шампуром, дополнительных возбудителей, которые можно найти, особенно на маринованном мясе, ждать не приходится, потому что любая раневая инфекция представлена одинаковыми возбудителями. Но надо понимать, что все эти ранения несут в себе определенную угрозу, требуют определенного медицинского наблюдения, — рассказал Давыдов. Если вы все же поранились шампуром, врач рекомендует сразу обратиться за помощью в травмпункт или обработать рану антисептическими средствами.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter