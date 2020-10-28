Власти Башкирии договорились о сотрудничестве со Сколковским институтом науки

По словам Хабирова, в Консорциум войдут все вузы Башкирии. Это позволит местным научным сотрудникам пользоваться научной базой Сколтеха и защищать в нем диссертации. Помимо этого, в создании НОЦа примет участие компании Ростех, Интер РАО и Газпром.
— НОЦ - это не только студенческий кампус с учебными корпусами, лабораториями и общежитиями. Это прежде всего философия стартапов, когда соединяются в одном месте научный и образовательный потенциал с технологиями и производственной базой, на которой выпускаются пробные экземпляры готовой продукции,отметил он.
Известно, что здание научно-образовательного центра появится в Дёмском районе Уфы. Глава региона отметил, что уже в этом году будет выбран подрядчик, который начнет строительство в 2021 году.