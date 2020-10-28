Власти Башкирии договорились о сотрудничестве со Сколковским институтом науки

— НОЦ - это не только студенческий кампус с учебными корпусами, лабораториями и общежитиями. Это прежде всего философия стартапов, когда соединяются в одном месте научный и образовательный потенциал с технологиями и производственной базой, на которой выпускаются пробные экземпляры готовой продукции,отметил он.