В Уфе провели уникальную операцию пациенту с разрывом аорты
Сегодня, 09:28Наука
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Операцию пациенту с последней степенью разрыва аорты делали впервые.
В республиканском кардиоцентре спасли жизнь пациенту с разрывом аорты Ильнуру Асфандиярову, сообщают «Вести Башкортостан».
Люди с такими травмами погибают на месте в 90 процентах случаев, еще четверть погибает в первые сутки. Однако Ильнуру, который попал в ДТП при столкновении двух автомобилей в лоб, повезло – его отвезли в больницу Старлитамака, где поставили диагноз и перевезли в Уфу. Уже в Уфе установили стент-графт – эндопротез на аорту.
В год проводят 15 таких операций, а с последней четвертой степень. Разрыва аорты делали впервые. Из грудной клетки был откачан литр крови. Сейчас Ильнур чувствует себя хорошо.
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