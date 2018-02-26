В Уфе провели уникальную операцию пациенту с разрывом аорты

Люди с такими травмами погибают на месте в 90 процентах случаев, еще четверть погибает в первые сутки. Однако Ильнуру, который попал в ДТП при столкновении двух автомобилей в лоб, повезло – его отвезли в больницу Старлитамака, где поставили диагноз и перевезли в Уфу. Уже в Уфе установили стент-графт – эндопротез на аорту.