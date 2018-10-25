В Башкирии обнаружили древний артефакт времен войны в металлоломе
Кто-то просто выбросил старый предмет, не догадываясь о его исторической ценности.
Выпускник исторического факультета Стерлитамакского филиала БашГУ Ильнур Халитов обнаружил ценные для науки экспонаты – железный кинжал савроматской культуры середины I тыс. до н.э. и немецкую ложку времен Великой Отечественной войны, сданные кем-то на металлолом, сообщает «Стерлеград».
Вероятно, ложка была трофеем защитника Отечества от немецко-фашистских захватчиков и оказалась ненужной его потомкам. Кинжал, который является ценным предметом историко-культурного значения и источником для реконструкции древнейшей истории юга РБ, по-видимому, был случайно найден много лет назад, и использовался в современном деревенском быту, пока не оказался в куче металлолома.
Экспонаты найдены в районе села Исянгулово Зианчуринского района. Сейчас они безвозмездно переданы в фонды учебно-методического кабинета археологии Стерлитамакского филиала БашГУ.