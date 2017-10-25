Ученый о находке в пещере Сакаска в Башкирии: Это открытие научного мира

Декан естественно-географического факультета БГПУ им. М. Акмуллы Наталья Суханова подтвердила уникальность открытия.

Учёные подтвердили сенсационность находки в подводной пещере Сакаска, расположенной на территории Юмагузинского водохранилища в Кугарчинском районе республики. Напомним, во время одного из погружений в пещеру дайверы, участники экспедиции, обнаружили на глубине около 50 метров слепого рака. По словам декана естественно-географического факультета БГПУ им. М. Акмуллы Натальи Сухановой, найденный рак — открытие всего научного мира.

- Скорее всего, он относится к новому виду. Когда нам доставили рачка из пещеры, его зафиксировали с помощью спирта и глицерина. По итогам предварительных исследований, это так называемый «крангоникс». Мы уже проконсультировались с коллегами из Дальневосточной академии наук во Владивостоке.

Эти рачки - древние пресноводные ракообразные, часто встречаются в подводных пещерах Урала. Примечательно, что найденный рак не относится ни к одному из уже изученных крангониксов. С большой долей вероятности мы можем утверждать, что это новый вид — для него характерны различия в морфологии, - рассказала Суханова.

По ее словам, открытие позволит расширит разнообразие животных Урала, республики, всего мира.

- Новые виды открывают в последнее время достаточно редко.