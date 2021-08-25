Чернышенко: СКИФ позволит российской фундаментальной науке выйти на новый уровень

В Новосибирске начал свою работу Восьмой международный форум технологического развития «Технопром». После торжественного открытия мероприятия вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заложили капсулу для постройки нового центра.

Отмечается, что возведение и запуск работы СКИФа будут проходить в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты». Как сообщает tass.ru, на базе данного центра в скором времени заработают более 30 новых лабораторий мирового масштаба. По мнению Дмитрия Чернышенко, СКИФ в скором времени будет выступать не только наиболее передовым источником синхротронного излучения поколения 4+, но и центром коллективной работы, где будут организованы исследования во многих научных сферах. Этот крупнейший инфраструктурный проект даст нашей стране возможность поднять отечественную фундаментальную науку на более высокий уровень, вместе с тем занимаясь решением прикладных задач в материаловедении, физике твердого тела, нано- и биотехнологиях, медицине. Также вице-премьер подчеркнул, что в стенах центра могут реализовываться до 2 тысяч научно-исследовательских проектов за год. На данный момент ЦКП «СКИФ» выступает единственной в своем роде научной установкой разряда «мегасайенс», благодаря которой можно получить рентгеновское излучение повышенной интенсивности, с помощью которого становится возможным исследование структуры веществ различного состава на наноуровне. Также в марте этого года появилась информация о разработке цифрового двойника СКИФа — единственного в мировом пространстве для установки класса мегасайенс. Цифровые двойники — это виртуальные копии, списанные с реальных прототипов, которые представляют собой гибкие, хорошо обучающиеся системы. Изначально в них вкладывается основная информация о тех объектах, с которых они списаны, а в дальнейшем они могут самостоятельно получать и запоминать новые данные. Чернышенко уверен, что данная установка будет служить для проведения фундаментальных и прикладных исследовательских работ на передовом фронте современной науки, которые невозможно реализовать в иных условиях. Так, например, с помощью установки станет доступным изучение атомарного состава веществ. Вице-премьер подчеркивает, что проведение инновационных исследований позволит промышленности и экономике страны превзойти свои прошлые успехи, благодаря чему Россия уверенно войдет в список стран-лидеров. Благодаря циклу исследований удастся получить новые знания в разнообразных отраслях — от медицины до синтеза новых химических элементов.

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