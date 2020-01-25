День студента: в Башкирии до сих пор самые популярные профессии – бухгалтер и юрист

В канун всероссийского дня студента отмечаемого сегодня, 25 января в Татьянин день Башкортостанстат подсчитал некоторые интересные данные. Оказывается, среди студентов, обучающихся в Башкирии до сих, как уже много лет, а может быть, даже десятилетий, самыми популярными направлениями обучения являются экономические специальности и юридические. Также популярны профили, связанные с информационными технологиями и энергетикой.

В прошлом учебном году (2018-2019) в Башкирии обучение студентов проводили 10 вузов – 8 государственных и 2 негосударственных, 19 филиалов вузов.

Высшее образование в прошлом году в республике получали 100,5 тысячи студентов. Девушек студенток больше, чем парней: 54% и 46% соответственно. Девушки предпочитают профессии гуманитарного склада: экономику, медицину, педагогику, культуру и искусство.

Большинство студентов в вузах Башкирии россияне – 96,7%. У нас также учатся ребята из стран ближнего и дальнего зарубежья – Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Киргизии, Украины, Индии, Китая, Вьетнама, Ирака, Анголы, Нигерии.