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Уфимцы смогут наблюдать редчайшее лунное затмение и противостояние Марса
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Уфимцы смогут наблюдать редчайшее лунное затмение и противостояние Марса

Сегодня, 14:27НаукаРустэм Башкирцев
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