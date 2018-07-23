Уфимцы смогут наблюдать редчайшее лунное затмение и противостояние Марса

27 июля в 23:00 в уфимском планетарии начнутся наблюдения за так называемым противостоянием Марса и самым продолжительным лунным затмением, сообщили в официальной группе «Уфимского планетария».

Такие противостояния Марса повторяются каждые 15 или 17 лет. Следующее произойдет 16 сентября 2035 года. Предыдущее было 28 августа 2003 года. Связано оно с максимальным приближением к Земле.