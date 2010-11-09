В Башкирии создали два интернет-проекта для изучения башкирского языка

Электронная библиотека и «умная» клавиатура обещают сделать изучение башкирского ещё доступнее.

Ильдар Киньябулатов, программист из Башкирии, рассказал о двух инновационных проектах: обновлённой электронной библиотеке «Китаптар» и умной «виртуальной» клавиатуре.

Обновлённая электронная библиотека «Китаптар» - это не просто каталог книг, а настоящая социальная сеть для любителей башкирской литературы. Здесь пользователи смогут не просто читать книги, но и обсуждать их. Второй проект — интеллектуальная клавиатура. Она предугадывает слова и даже целые предложения на башкирском языке.

- В прошлом у нас существовал проект экранной клавиатуры на башкирском, - говорит Ильдар, - у нас существует целое сообщество, разрабатывающее подобные инновации. Такие изобретения рассчитаны на носителей башкирского языка, на сохранение культуры народа. Основной целью проекта «умной» клавиатуры является помощь тем людям, которые используют при переписке два языка: русский и башкирский. Это удобно при переходе с языка на язык.

Про электронную библиотеку Ильдар Киньябулатов рассказал, что сама библиотека уже существует и называется «Китаптар». В ней уже есть около 1500 книг. За год её посетили 60 тысяч человек. Сейчас идёт разработка обновлённой версии библиотеки. В ней пользователи смогут сами добавлять книги. Соответственно, с увеличением пользователей количество книг будет расти. В общем доступе "Китаптар" появится в сентябре.

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