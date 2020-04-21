Искусственно зачатые дети более склонны к набору веса, но имеют сильный иммунитет

Как сообщает News.ru, исследования проводились на мышах, которые были рождены благодаря искусственному оплодотворению. Так, специалисты пришли к выводу, что нахождение эмбриона вне тела матери несет соответствующие изменения для его здоровья. Было установлено, что у таких эмбрионов более плотная жировая прослойка. В частности, такая особенность наблюдалась у эмбрионов самок.

Ученые выяснили, что лишний вес подопытных мышей был вызван не перееданием или гиподинамии. Вместе с тем, у мышей “из пробирки” отмечалось снижение аппетита.

Также такие звери более здоровы. Сибирские ученые провели исследование генотипа суррогатной матери, который присутствует при формировании характеристик потомства. Так, при искусственном оплодотворение у матери и эмбриона разные характеристики генов. Данная особенность работает благоприятно, из-за чего на свет появляется более здоровое потомство.