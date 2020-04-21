Искусственно зачатые дети более склонны к набору веса, но имеют сильный иммунитет
Специалисты Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) установили, что дети, появившиеся на свет от суррогатной матери, чаще других оказываются склонны к лишнему весу. Однако у них более стойкая иммунная система.
Как сообщает News.ru, исследования проводились на мышах, которые были рождены благодаря искусственному оплодотворению. Так, специалисты пришли к выводу, что нахождение эмбриона вне тела матери несет соответствующие изменения для его здоровья. Было установлено, что у таких эмбрионов более плотная жировая прослойка. В частности, такая особенность наблюдалась у эмбрионов самок.
Ученые выяснили, что лишний вес подопытных мышей был вызван не перееданием или гиподинамии. Вместе с тем, у мышей “из пробирки” отмечалось снижение аппетита.
Также такие звери более здоровы. Сибирские ученые провели исследование генотипа суррогатной матери, который присутствует при формировании характеристик потомства. Так, при искусственном оплодотворение у матери и эмбриона разные характеристики генов. Данная особенность работает благоприятно, из-за чего на свет появляется более здоровое потомство.
Ученые подчеркнули, что такие генетический особенности распространяются на большинство видов живых организмов, включая человека.