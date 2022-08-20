Учёные Башкирии создали новую технологию поиска месторождений нефти и газа

Отметим, что российские компании, которые занимаются подобными исследованиями, обычно используют импортные материалы, которые часто включены в полный пакет услуг и значительно увеличивают стоимость и время исполнения работ. Результаты полевых испытаний новой технологии показали высокую эффективность по сравнению с промышленными аналогами. Разработкой уже заинтересовались российские и зарубежные индустриальные партнеры.