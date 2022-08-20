Учёные Башкирии создали новую технологию поиска месторождений нефти и газа

Учёные Башкирии создали новую технологию поиска месторождений нефти и газа
Учёные Башкирии создали новую технологию поиска месторождений нефти и газа
Вчера, 16:54НаукаФото: 1MI
Главные преимущества уникальной технологии — экономичность и возможность оценить труднопроходимые для техники места.

Коллектив ученых из вузов и научных организаций Евразийского НОЦ (УГНТУ и БашГУ при научно-методическом руководстве Академии наук РБ) в рамках нацпроекта «Наука» создал комплексную технологию геохимической съёмки, с помощью которой стало возможным находить новые месторождения нефти и газа. Проект башкирских учёных уже получил признание и поддержан грантами РФФИ, СТАРТ-1, УМНИК и реализуется по программе Минобрнауки России «Приоритет 2030».

— Мы представили метод пассивной адсорбции как комплексную технологию: от подготовки оригинальных модуль-сорберов, проведения съёмки, хромато-масс-исследований, математической обработки и до оценки залегания нефти и газа по полученным ареалам на карте, — рассказала руководитель проекта завкафедрой УГНТУ Альбина Бадикова.

Учёные размещают экспериментальные модуль-сорберы определённым образом в почву на 10-14 дней. Далее трубки из сорберов исследуются на хромато-масс-спектрометре для идентификации необходимых углеводородов. Полученные результаты обрабатывают с помощью программ математической статистики. Таким образом, на карте появляются возможные участки залежей нефти и газа.

— В нашей исследовательской команде специалисты разного профиля. Это позволяет эффективно решать смежные задачи, связанные с геологией, химией и математикой, — добавила Альбина Бадикова.

Отметим, что российские компании, которые занимаются подобными исследованиями, обычно используют импортные материалы, которые часто включены в полный пакет услуг и значительно увеличивают стоимость и время исполнения работ. Результаты полевых испытаний новой технологии показали высокую эффективность по сравнению с промышленными аналогами. Разработкой уже заинтересовались российские и зарубежные индустриальные партнеры.

Напомним, в Евразийский НОЦ вошли шесть университетов РБ, «Сколковский институт науки и технологий», три научных учреждения и 20 организаций реального сектора экономики.

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