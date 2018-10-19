В Башкирии молодым ученым выделят гранты на миллион рублей

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Всего учреждено 30 ежегодных грантов.
17 октября врио главы Башкирии Радий Хабиров утвердил указ «О грантах Республики Башкортостан молодым ученым», сообщили в пресс-службе академии наук республики.
В связи с указом Академия наук объявляет конкурс научных проектов молодых ученых на соискание грантов РБ.
Соискателями могут быть молодые ученые аспиранты и кандидаты наук в возрасте до 35 лет включительно. Подать заявки можно до 18 ноября.
Проекты представляются в Академию наук Республики Башкортостан по адресу: 450008, г. Уфа, ул. Кирова, 15, ком. 201 (канцелярия, e-mail: [email protected] ), контактные телефоны (347) 272-78-46, 272-78-55.
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