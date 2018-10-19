В Башкирии молодым ученым выделят гранты на миллион рублей

В связи с указом Академия наук объявляет конкурс научных проектов молодых ученых на соискание грантов РБ.

Соискателями могут быть молодые ученые аспиранты и кандидаты наук в возрасте до 35 лет включительно. Подать заявки можно до 18 ноября.